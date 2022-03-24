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1 час назад

Лукашенко: предложение Польши по миротворцам на Украине чревато третьей мировой войной

ТАССТАССиещё 5

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент чревато третьей мировой войной. Слова белорусского лидера приводит в четверг агентство БелТА.

Лукашенко: предложение Польши по миротворцам на Украине чревато третьей мировой войной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают, этого пригласили из-за океана и ему начинают пичкать (речь о президенте США Джо Байдене - прим. ТАСС): давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину, - сказал Лукашенко на совещании. - Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?".

В мире,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,
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