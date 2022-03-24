Вассерман назвал условие появления пролива Сталина между Мексикой и Канадой

Если существование России окажется под угрозой со стороны США, то «между Канадой и Мексикой появится пролив имени Сталина». Об этом сообщает издание News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Вассермана.
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в случае угрозы в сторону РФ, Москва ударит не только по местам непосредственной агрессии, но и по центрам принятия решений.
«Сейчас такой приказ могут отдать только в Вашингтоне или под горой Шайенн. Чтобы до нее добраться, придется организовать строительство пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой», - подчеркнул Вассерман.
При этом он уверил, что в такой ситуации США не останется ничего кроме, как «не доводить дело до войны». Депутат также призвал «готовиться к худшему». Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США постоянно провоцируют Южную Корею на эскалацию с КНДР.