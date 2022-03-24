Кулеба призвал отказаться от «унизительной» для Европы сделки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны не соглашаться на требование Москвы и не проводить расчеты за энергоресурсы в рублях. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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«Я призываю эти страны сделать мудрый и ответственный выбор», - заявил глава МИД Украины, отметив, что требования платить за нефть и газ в рублях «унизительны» для Европы.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Россия контратакует на экономическом фронте, на финансовом фронте и пытается поставить ЕС в сложную ситуацию».

По его словам, странам-импортерам российских энергоресурсов нужно разработать план как «обойти эту ловушку» и «отказаться от зависимости от российских газа и нефти», пишет РИА Новости.