Обзор иноСМИ: «вместо ведьм теперь русские» и нарушенное США табу

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это охота на ведьм. Вместо ведьм теперь все русские»

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Владельцы старейшего русского ресторана Мадрида - Nordin - начали получать звонки с угрозами, а официантке (между прочим, она украинка) угрожали изнасилованием, пишет El Mundo. Сам Нордин марокканского происхождения, рестораном управляет его жена, родившаяся в Мадриде русская.

Нордин рассказал, что некоторые клиенты перестали приходить в ресторан, так как думают, что наказывают этим Путина. По его мнению, на самом деле это наносит ущерб Испании. В ресторане подают русское пиво, произведенное в Германии, водку марки Osborne, а в меню есть русские, украинские, грузинские и молдавские блюда, приготовленные из испанских продуктов. Прибыль от ланчей, по подсчетам Нордина, за последнее время упала на 50 процентов. Он отметил, что в другой ресторан - Tatiana - люди стали реже ходить из-за звучащего по-русски названия, хотя кухня там совсем не русская. В мадридском Доме России рассказали, что получают десятки жалоб на русофобию в день, в том числе на случаи издевательств в школах: «Это охота на ведьм. Вместо ведьм теперь все русские».

Может ли Венесуэла заменить российскую нефть

США нарушили табу на фоне украинского кризиса, пишет La Vanguardia. Страна снова пытается вести дела с Венесуэлой, которая до недавнего времени была одним из его заклятых врагов.

Впервые с 1990 года делегация Белого дома приехала в Каракас с экономическим предложением. Идея американцев состоит в том, чтобы заменить, хотя бы частично, нефть из России (от пяти до восьми процентов импорта) на каракасскую. La Vanguardia сомневается, что этот план удастся воплотить в жизнь: на бумаге у Венесуэлы нефти даже больше, чем у Саудовской Аравии, но ее экспорт очень мал из-за международных санкций, нехватки инвестиций и проблем государственной нефтяной компании. Кроме того, венесуэльская нефть не отличается высоким качеством.

Байдена призвали наказать саудитов за поддержку России

Халид аль-Джабри и Анель Шелин в своем материале для Foreign Policy призвали президента США Джо Байдена наказать «вставшую на сторону России» Саудовскую Аравию. По мнению авторов, в давнем партнерстве саудитов с США появились трещины из-за того, что саудиты не осудили украинский кризис публично и не нарастили добычу нефти после просьб Вашингтона.

Аль-Джабри и Шелин подчеркнули, что решение Саудовской Аравии по нефтедобыче позволяет России «использовать энергию в качестве оружия перед лицом санкций». 21 марта саудовский министр иностранных дел поговорил с российским коллегой и подтвердил готовность «укреплять и расширять двусторонние отношения». Авторы Foreign Policy заявили, что саудитам опасно делать ставку на Россию и Китай, так как эти страны, в отличие от США, никогда не защищали Саудовскую Аравию и не имеют серьезного военного присутствия в Персидском заливе.

«Дворцовые интриги западных политиков»

На фоне украинского кризиса страны Запада «запустили водоворот всесторонних и неизбирательных» санкций против России не только из-за собственных позиций и политических стратегий, но и потому, что некоторые политики этих стран имеют корыстные мотивы и ведут «дворцовые интриги». Об этом пишет «Хуаньцю шибао».

В ноябре 2022 года в США пройдут промежуточные выборы, на которых 435 мест в Палате представителей и 34 места в Сенате будут переизбраны. Китайская газета считает, что Байден «может стать хромой уткой всего через год пребывания в должности», поэтому американские демократы хотят улучшить свои позиции с помощью украинского кризиса. Кроме того, события на Украине отвлекают внимание британцев от «Патигейта» премьер-министра Бориса Джонсона - истории с его вечеринкой во время коронавирусных ограничений.

«Еще один сосед России делает сдвиг в сторону НАТО»

Поддержка вступления Финляндии в НАТО среди населения страны удвоилась по сравнению с прошлым годом, рассказал Fox News. Большинство финнов высказались в поддержку такого решения впервые с 1984 года.