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22 минуты назад

Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Газета.RuГазета.Ru

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава заблокировала банковские счета российской дипмиссии под предлогом «финансирования терроризма».

Польша заблокировала банковские счета российского посольства
Фото: Agencja Gazeta/ReutersAgencja Gazeta/Reuters

«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем, об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь, счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — сказал он в эфире Первого канала.

Дипломат добавил, что подобные обвинения более чем абсурдны и являются «вопиющим нарушением» Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Польша высылает 45 российских дипломатов

23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 сотрудников российских дипмиссий, подозреваемых в шпионаже.

Посол России в Польше подтвердил, что получил ноты с требованием о выдворении дипломатов. Они должны будут покинуть страну в разные сроки, максимальный из которых — пять дней.

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