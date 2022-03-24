Польша заблокировала банковские счета российского посольства

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава заблокировала банковские счета российской дипмиссии под предлогом «финансирования терроризма».
«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем, об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь, счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — сказал он в эфире Первого канала.
Дипломат добавил, что подобные обвинения более чем абсурдны и являются «вопиющим нарушением» Венской конвенции о дипломатических сношениях.
23 марта пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 сотрудников российских дипмиссий, подозреваемых в шпионаже.
Посол России в Польше подтвердил, что получил ноты с требованием о выдворении дипломатов. Они должны будут покинуть страну в разные сроки, максимальный из которых — пять дней.