Польша заблокировала банковские счета российского посольства

«Я затронул вопрос, что с конца февраля заблокированы наши счета. Причем, об этом я раньше еще не говорил, но добавлю любопытную деталь, счета были заблокированы по решению сначала минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств, либо для финансирования терроризма», — сказал он в эфире Первого канала.