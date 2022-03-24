Живущая в Лондоне россиянка пожаловалась на травлю русских

«На мою близкую подругу нападали два раза. Слава богу, без физических расправ: никто с кулаками не идет. Первый раз она выходила из русского ресторана, и какой-то пьяный британец закричал: "Если вы, русские, пойдете на кого-то, мы вас нашей британской армией уничтожим". И накинулся на нее с матом. В другой раз она в магазине покупала продукты, мужчина услышал ее русский акцент. Заявил ей, чтобы она валила из страны, что русские никому здесь не нужны», — рассказала она.