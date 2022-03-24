Живущая в Лондоне россиянка пожаловалась на травлю русских

Граждан России в Англии преследуют за русский акцент и требуют, чтобы они уехали из страны. Об этом URA.RU рассказала россиянка Полина, которая живет в Лондоне более 9 лет и сейчас находится там на обучении.
«На мою близкую подругу нападали два раза. Слава богу, без физических расправ: никто с кулаками не идет. Первый раз она выходила из русского ресторана, и какой-то пьяный британец закричал: "Если вы, русские, пойдете на кого-то, мы вас нашей британской армией уничтожим". И накинулся на нее с матом. В другой раз она в магазине покупала продукты, мужчина услышал ее русский акцент. Заявил ей, чтобы она валила из страны, что русские никому здесь не нужны», — рассказала она.
Также антироссийские настроения проявились и в ряде образовательных учреждений. Так, другой знакомой Полины россиянке отказались выдавать exceptional visa — она выдается перспективным и талантливым людям. Отказ мотивировали «сложившейся ситуацией в мире».
Сама Полина с негативом от иностранцев почти не сталкивалась. В большей степени это было заметно в социальных сетях, где ей писали угрозы, причем в основном это делали украинцы. Кроме того, от нее отвернулись знакомые украинцы, которые тоже живут в Лондоне.
Отдельно девушка добавила, что есть и позитивные примеры отношения иностранцев к русским в Великобритании. Многие университеты заявили, что им не важно, из какой страны их сотрудники и студенты. Если кто-то пострадал от сложившейся ситуации, они могут обратиться в психологическую службу и воспользоваться отсрочкой дедлайнов по учебе.