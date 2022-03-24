Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Уоллесом

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали полную версию своего разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Британский министр поспорил с пранкерами о закрытом небе над Украиной, назвал некоторых британских добровольцев идиотами и допустил, что Лондон может поддержать ядерный выбор Киева.

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Лексус говорил с Уоллесом по видеосвязи, выдавая себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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«Я не могу сказать, где я только что побывал, но я смотрел на наши средства ПВО, которые мы можем предоставить вам. И я делаю все возможное, чтобы отправить все к вам как можно скорее», - заявил «украинскому премьеру» Уоллес.

В ответ на это пранкер заявил, что Украина обсуждает идею оборонительного союза со страной, обладающей ядерным оружием, «и было бы здорово, если бы такой страной стала Великобритания». Уоллес после этого намекнул, что сотрудничество Украины с Францией и Германией не было успешным.

«Мы очень хотим поддержать вас в любых переговорах, и я знаю… Насколько я понимаю, президент Зеленский хочет видеть Великобританию вместе с Украиной на этих переговорах из-за неудачного опыта Минских соглашений, в которых участвовали только Франция и Германия», - заявил британский министр.

Он добавил, что США, Британия и Украина могут обсудить «союз безопасности». Также он заверил, что Лондон поддержит мнение Киева об «уместности и приемлемости требований России на переговорах».

Затем пранкер спросил Уоллеса, возможно ли закрыть небо над Украиной.

«Смотрите, два момента. Я только что посмотрел на нашу новую противовоздушную ракету, которую мы отправляем вам. Она лучше, чем Stinger: работает ночью и очень-очень быстрая. Это позволит закрыть небо для российской авиации», - ответил министр.

Министр отметил, что в случае закрытия неба возможности летать лишилась бы и Украина, в таком случае армия страны не смогла бы противостоять российской артиллерии.

Затем Уоллес попросил разрешения задать вопрос, отметив, что Зеленский начал допускать отказ Украины от вступления в НАТО. Уоллес поинтересовался, поддержит ли это украинский народ. Пранкер не ответил ему ничего конкретного и спросил, может ли Британия отправить свои боевые корабли в Одессу

«Мы не собираемся открыто атаковать российские корабли и самолеты. По крайней мере, не на этом этапе», - предостерег его Уоллес.

Чуть позже пранкер заявил министру, что Украина хочет продолжить ядерную программу. Уоллес сказал, что это бы очень не понравилось России, но Британия поддержала бы Украину в любом выборе.

Затем пранкер спросил, может ли Британия направить добровольцев на Украину и раскритиковал британцев, которые «дискредитируют» условия в украинской армии. Он упомянул Джейка Прайдея (СМИ писали, что Прайдей приехал, чтобы вести медицинскую подготовку украинцев, но его отправили в «ужаснейшие зоны боевых действий» и он сбежал).

«Я не могут нести ответственность за идиотов, которые приходят и дают интервью в СМИ. <…> Однако мы пытаемся отбить охоту [ехать на Украину] у заурядных людей, ищущих острых ощущений, которые никогда не служили в армии, неудачников», - подчеркнул министр.

В конце беседы Уоллес призвал Украину осторожнее относиться к идеям о ядерном оружии и напомнил о договоре о нераспространении.

Минобороны Великобритании уже призвало руководство YouTube удалить пранки с участием Уоллеса.

«Мы призываем YouTube помочь нам поддержать Украину, удалив видеоролики, сфабрикованные российским государством и распространяемые с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу», - заявили в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что британцы назвали ролики представляющие «значительную угрозу национальной безопасности Великобритании».

«Умора. Удалите, говорят, интервью нашего министра, он такие глупости назаявлял, что национальная безопасность в опасности», - отмечала она.

В разговоре с пранкером Уоллес заявил, что у Британии на исходе запасы противотанковых установок. Как писала «Лента.ру», за это заявление министра раскритиковали британские интернет-пользователи. Они удивились, что у Минобороны нет секретного пароля для проверки звонящего.

«Не верится, что эти болваны управляют страной, мы - нация, которой управляют клоуны», - писали британцы.