На Украине нашли заранее изготовленные медали «За взятие Крыма»

В ходе спецоперации на Украине в военных комиссариатах Херсонской области найдены заранее изготовленные наградные знаки «За взятие Крыма». Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».
Так, были найдены награды и чистые бланки наградных удостоверений, которые должны были вручить военнослужащим ВСУ в случае освобождения Крыма.
Сообщается, что ударная группировка ВСУ планировала наступление на Крым при военной поддержке со стороны военно-морских сил НАТО. Для особо отличившихся солдат были заранее заготовлены награды.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. При этом он подтвердил, что НАТО оказывает Украине поддержку, чтобы она могла обороняться.