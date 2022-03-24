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1 час назад

На Украине нашли заранее изготовленные медали «За взятие Крыма»

Елена Прошина

В ходе спецоперации на Украине в военных комиссариатах Херсонской области найдены заранее изготовленные наградные знаки «За взятие Крыма». Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

На Украине нашли заранее изготовленные медали «За взятие Крыма»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, были найдены награды и чистые бланки наградных удостоверений, которые должны были вручить военнослужащим ВСУ в случае освобождения Крыма.

Сообщается, что ударная группировка ВСУ планировала наступление на Крым при военной поддержке со стороны военно-морских сил НАТО. Для особо отличившихся солдат были заранее заготовлены награды.

У Зеленского нашлось две причины не признавать Крым российским

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не считает себя частью конфликта на Украине и не собирается направлять туда силы. При этом он подтвердил, что НАТО оказывает Украине поддержку, чтобы она могла обороняться.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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