На Украине нашли заранее изготовленные медали «За взятие Крыма»

В ходе спецоперации на Украине в военных комиссариатах Херсонской области найдены заранее изготовленные наградные знаки «За взятие Крыма». Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

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Так, были найдены награды и чистые бланки наградных удостоверений, которые должны были вручить военнослужащим ВСУ в случае освобождения Крыма.

Сообщается, что ударная группировка ВСУ планировала наступление на Крым при военной поддержке со стороны военно-морских сил НАТО. Для особо отличившихся солдат были заранее заготовлены награды.