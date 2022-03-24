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22 минуты назад

Совет Европы потребовал от РФ оплатить свое членство

Мария Иванова

Комитет министров Совета Европы призвал Россию оплатить членство в организации, длившееся до 16 марта 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию с призывом к РФ комитет министров Совета Европы принял на заседании 23 марта.

«Российская Федерация должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках ее участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения ее полномочий <...> на основе принципа соразмерности», - подчеркивается в документе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

25 февраля было приостановлено членство России в Совете Европы. Позже в МИД РФ заявили, что Россия не намерена дальше участвовать в работе СЕ.

15 марта МИД РФ уведомил генерального секретаря Совета Европы о выходе страны из организации, а также о планах денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

На следующий день ПАСЕ проголосовала за исключение России из СЕ.

Россия вышла из Совета Европы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продолжит рассматривать жалобы россиян до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестанет являться одной из участниц Европейской конвенции по правам человека.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил, что Россия останется в тех конвенциях Совета Европы, которые отвечают ее интересам, в частности, в конвенциях о противодействии организованной трансграничной преступности и фальсификации лекарственных препаратов.

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