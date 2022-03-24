Во Франции арестовали яхту еще одного российского миллиардера

Во Франции арестовали две яхты, которые предположительно связаны с российским бизнесменом, ранее вышедшем из состава акционеров «Альфа-банка». Об этом сообщает Liberation.

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Судна были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы. Речь идет о яхте La Petite Ourse, стоящей на якоре в порту Канн, длиной 17 м и стоимостью 20 млн евро и еще одном судне - La Grande Ourse, находящемся на ремонте в верфи Антиба, длиной 26 м и стоимостью 50 млн евро. Обе яхты значатся на балансе компании Orangerie marine limited, которая зарегистрирована на Мальте, пишут РИА Новости.

Ранее Алексей Кузьмичев был внесен в санкционный список Евросоюза. Его активы заморожены в юрисдикции европейских стран, также ему запрещены экономические отношения с европейскими компаниями. По данным Forbes, состояние Кузьмичева оценивает в $7,8 млрд.