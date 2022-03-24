Стало известно о плане США на случай применения Россией ядерного оружия

Власти США создали специальную группу из должностных лиц, чтобы они разработали план реагирования на случай применения Россией биологического, химического или ядерного оружия. Об этом стало известно из материала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, команда, получившая название «Тигр», изучает сценарии возможного ответа на гипотетическое нападение Москвы на конвои с оружием и другой помощью Украине на территории стран НАТО. При этом отмечается, что чиновники из группы оценивают вероятность применения Россией ядерного оружия как низкую.

NYT пишет, что группа также изучает варианты реагирования на возможное распространение военных действий на Грузию, Молдавию и другие соседние страны, а также на массовый приток украинских беженцев в европейские страны. Помимо этого, определяются красные линии, пересечение которых может побудить НАТО вступить в боевые действия на Украине.

По данным газеты, документ о создании команды подписал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Тигр» сыграл центральную роль в разработке инструкций по введению антироссийских санкций, усилению военного присутствия в странах Североатлантического альянса и вооружению армии Украины.