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3 часа назад

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился в лондонской тюрьме

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Журналист заключил брак со Стеллой Моррис.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился в лондонской тюрьме
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и журналистка Стелла Моррис поженились в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне спустя пять лет после помолвки. Разрешение на свадьбу влюбленные получили лишь в ноябре прошлого года.

Разумеется, свадьба не была классической и на ней не было много гостей. В этот день с молодоженами присутствовали лишь шесть человек, в том числе и их сыновья Макс и Габриэл. К лондонской тюрьме невеста прибыла в свадебном платье от Вивьен Вествуд.

К слову, в этот день в Белмарше даже разрешили сделать свадебное фото, но без Ассанжа. Напомним, что в 2019 году вышло постановление о запрете на фотографирование журналиста.

«Сегодня день моей свадьбы. Я выйду замуж за любовь всей моей жизни. Мой будущий муж — отец двух наших сыновей, он замечательный человек, умный и веселый, у него глубоко укоренилось чувство добра и зла, и он известен во всем мире как отважный издатель», — высказалась Моррис в беседе с Guardian.

Напомним, что Моррис обручилась с Ассанжем, к которому пришла делать интервью, несколько лет назад, с 2017 года, и воспитывает двоих их сыновей — двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com, dpa

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