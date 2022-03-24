СБ ООН принял неоднозначное решение о резолюции РФ по Украине

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине. Документ предусматривал прекращение огня для эвакуации гражданского населения. Российский проект резолюции не набрал необходимых голосов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали только Россия и Китай. Остальные члены Совета безопасности ООН воздержались от голосования. Среди соавторов резолюции были КНДР, Белоруссия и Сирия.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал результаты голосования.

«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — заявил он.

Также свое мнение выразил постоянный представитель КНР в ООН. По его словам, Китай желает как можно скорее решить украинский кризис в процессе переговоров вовлеченных сторон. Он выразил сожаление в связи с отказом Совета безопасности ООН принять резолюцию России.