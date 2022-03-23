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54 минуты назад

Умерла Мадлен Олбрайт

Вероника Полынина

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС.

Умерла Мадлен Олбрайт
Фото: ТАССТАСС

О смерти первой женщины-госсекретаря сообщила телекомпания CNN, позже информацию подтвердила семья Олбрайт и представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт.

Олбрайт занимала пост госсекретаря США с января 1997 года по январь 2001 года при президенте Билле Клинтоне и стала первой женщиной на этом посту. Олбрайт была сторонницей жесткого курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, за всемерную защиту интересов США, не останавливаясь и перед применением военной силы.

Лично участвовала в выборе целей во время бомбардировки Югославии силами НАТО. 25 сентября 2007 года, вместе с несколькими другими госсекретарями США в отставке, подписала письмо, призывающее Конгресс США не принимать резолюцию 106 о геноциде армян.

Причиной смерти Олбрайт стало онкологическое заболевание.

В мире,Энтони Блинкен,Мадлен Олбрайт,Билл Клинтон,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,
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