Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель, где встретится с лидерами других стран-участниц НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

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24 марта Байден поучаствует во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в очном формате. Ожидается, что к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

25 марта американский лидера встретится в Польше с президентом республики Анджеем Дудой.

Сообщалось, что центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу будет независимость стран Европейского союза от газа и нефти из России.