США анонсировали новые санкции против России

США в четверг, 24 марта, объявят новый пакет санкций против России, который затронет как частные лица, так и различные структуры. Об этом в беседе с журналистами сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

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«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам <...> так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.