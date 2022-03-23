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37 минут назад

Абрамович не попал под санкции США по просьбе Зеленского

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Российский миллиардер Роман Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

СМИ узнали о просьбе Зеленского не вводить санкции против Абрамовича
Фото: ReutersReuters

Минфин США разработал санкции против Абрамовича в начале марта. Они должны были дополнить ограничения, введенные в отношении олигарха Евросоюзом и Великобританией. Однако Совет национальной безопасности сказал отложить санкции. Это было сделано после телефонного разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский президент объяснил Байдену, что Абрамович может быть важным посредником на переговорах с Россией, которая с 24 февраля проводит спецоперацию на территории республики.

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Представитель Совета безопасности сказала изданию, что не будет разглашать детали телефонных разговоров американского президента. Минфин на соответствующий запрос не ответил.

Британия заморозила активы Абрамовича, запретила физическим и юридическим лицам Соединенного Королевства любые сделки с ним. Санкции против олигарха ввел и ЕС.

В мире,Владимир Зеленский,Роман Абрамович,Джозеф Байден,Казначейство США,ЕС,
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