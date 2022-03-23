СМИ узнали о просьбе Зеленского не вводить санкции против Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович не попал под санкции США по просьбе президента Украины Владимира Зеленского . Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Минфин США разработал санкции против Абрамовича в начале марта. Они должны были дополнить ограничения, введенные в отношении олигарха Евросоюзом и Великобританией. Однако Совет национальной безопасности сказал отложить санкции. Это было сделано после телефонного разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский президент объяснил Байдену, что Абрамович может быть важным посредником на переговорах с Россией, которая с 24 февраля проводит спецоперацию на территории республики.