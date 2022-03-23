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59 минут назад

WP: Израиль отказал Украине в использовании шпионского ПО Pegasus

ТАССТАСС

Агентство по контролю за оборонным экспортом Израиля заблокировало попытку Украины приобрести программу для слежки Pegasus израильской компании NSO Group. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, среди которых есть представители западных разведслужб.

Израиль отказал Украине в использовании шпионского ПО
Фото: ReutersReuters

По их данным, такое решение связано с опасением, что предоставление Украине доступа к Pegasus вызовет негативную реакцию со стороны РФ. Предполагается, что это действие было предпринято еще в 2019 году, но точное время источники The Washington Post не указывают.

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Отмечается, что NSO Group также частично ограничила предоставленный ранее Эстонии доступ к Pegasus. Точный характер этих ограничений неизвестен, но, по словам источников The Washington Post, Эстония не имеет возможности следить за российскими телефонами.

"NSO продолжает подвергаться неточным сообщениям средств массовой информации о предполагаемых клиентах, основанным на слухах, политических инсинуациях и неправде", - заявили в компании, которой, как пишет The Washington Post, направили подробный список вопросов.

Израиль создал комиссию для проверки шпионской программы Pegasus после скандала

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров не подтвердил, что Украина пыталась приобрести лицензию на использование Pegasus, но признал, что страна пытается получить израильские технологии. В Министерстве обороны Эстонии от комментариев отказались.

В середине лета 2021 года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч человек по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств.

В самой израильской компании NSO Group, разработавшей программу, утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.

В мире,Михаил Федоров,
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