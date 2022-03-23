Небензя объяснил ООН причины спецоперации на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя заявил сегодня, что Москва решилась на проведение спецоперации на Украине только после того, как исчерпала все возможные, мирные способы разрешения конфликта в Донбассе.

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Об этом российский дипломат сообщил по ходу своего выступления на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, РФ начала спецоперацию, чтобы прекратить начатую восемь лет назад киевским режимом войну против мирного населения Донбасса, которую Запад старался не замечать.