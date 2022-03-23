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1 час назад

Небензя объяснил ООН причины спецоперации на Украине

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 1

Постоянный представитель России при ООН Василий Небедзя заявил сегодня, что Москва решилась на проведение спецоперации на Украине только после того, как исчерпала все возможные, мирные способы разрешения конфликта в Донбассе.

Небензя объяснил ООН причины спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

Об этом российский дипломат сообщил по ходу своего выступления на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, РФ начала спецоперацию, чтобы прекратить начатую восемь лет назад киевским режимом войну против мирного населения Донбасса, которую Запад старался не замечать.

Небензя назвал и ещё один веский довод для начала спецоперации по денацификации и демилитаризации – заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении безъядерного статуса республики.

В мире,Владимир Зеленский,Генассамблея ООН,ООН,
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