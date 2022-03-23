США отреагировали на предложение Польши по отправке миротворцев на Украину

США не станут отправлять миротворческий контингент на Украину, а подобное предложение Польши вызывает ряд вопросов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, сообщает ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон не собирается посылать миротворческую миссию на Украину. Пресс-секретарь уточнила, что США продолжат работу совместно с партнерами в Европе, в том числе с Польшей. По ее словам, американская сторона будет «налагать серьезные издержки» на Россию.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею НАТО ввести миротворцев на Украину опрометчивой и крайне опасной.