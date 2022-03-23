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32 минуты назад

США отказались отправлять миротворцев на Украину

Lenta.ruLenta.ru

США не станут отправлять миротворческий контингент на Украину, а подобное предложение Польши вызывает ряд вопросов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, сообщает ТАСС.

США отреагировали на предложение Польши по отправке миротворцев на Украину
Фото: ReutersReuters

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон не собирается посылать миротворческую миссию на Украину. Пресс-секретарь уточнила, что США продолжат работу совместно с партнерами в Европе, в том числе с Польшей. По ее словам, американская сторона будет «налагать серьезные издержки» на Россию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал идею НАТО ввести миротворцев на Украину опрометчивой и крайне опасной.

В мире,Матеуш Моравецкий,Дмитрий Песков,НАТО,
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