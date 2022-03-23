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1 час назад

Премьер Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу

ТАССТАССиещё 1

Детали ведущегося в Хорватии расследования об инциденте с падением в ночь на 11 марта в Загребе беспилотного летательного аппарата свидетельствуют о том, что он нес авиабомбу. Об этом заявил в среду на заседании правительства премьер-министр республики Андрей Пленкович.

Премьер Хорватии заявил, что упавший в Загребе беспилотник нес авиабомбу
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

По словам премьер-министра, расследование продолжается и необходимо дождаться результатов всех экспертиз, которые проводят компетентные органы.

"Подтверждено, что на этом беспилотнике был установлен один тип авиабомбы, и что БПЛА бы вооружен, а все остальные детали мы узнаем в ближайшие дни", - подчеркнул Пленкович.

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине Загреба упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства. Пострадавших нет, было повреждено несколько автомобилей и обнаружено два парашюта. Фрагменты БПЛА извлечены из воронки, в рамках начатого расследования проводится экспертиза.

По имеющимся сведениям, перед падением в Загребе беспилотник находился в воздушном пространстве Румынии, на протяжении почти 40 минут - в небе над Венгрией и около семи минут - в пространстве Хорватии.

В мире,Андрей Пленкович,
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