В Британии призвали YouTube удалить разговор министра обороны с пранкером

Министерство обороны Великобритании обратилось к руководству сервиса видеохостинга YouTube с просьбой удалить размещенные на платформе видеозаписи разговора главы ведомства Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), выдававшим себя за украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Фото: REUTERS REUTERS

"Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали] доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube", - говорится в размещенном в среду сообщении британского Минобороны.

Видео дня

В своем заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют "значительный риск национальной безопасности Великобритании".

Кроме того, в Минобороны Соединенного Королевства утверждают, что видеозаписи о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW также являются дезинформацией. По мнению ведомства, распространение подобных сведений "оказывает разрушительное воздействие на моральный дух" украинских вооруженных сил.

17 марта Уоллес сообщил, что стал жертвой неизвестного пранкера, который во время телефонного разговора выдавал себя за премьер-министра Украины. По его словам, "заподозрив неладное", он прервал разговор. Во время беседы, выложенной на YouTube, пранкер Лексус и Уоллес обсудили ядерную программу Украины. В частности, британский министр, отвечая на просьбу пранкера, представившегося Шмыгалем, заявил, что в разработке ядерной программы Лондон "будет поддерживать Украину как друга в любом выборе".

На прошлой неделе глава британского МВД Прити Пател также рассказала о попытке пранкеров разыграть ее. Позднее стало известно, что пранкеры звонили и министру цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис.