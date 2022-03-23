Правительство Эстонии рассматривает создание языковых лагерей для украинских беженцев

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство республики рассматривает вопрос о создании летних языковых лагерей для детей беженцев из Украины. Об этом в среду сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.
"Поскольку подавляющее большинство детей пойдут в школы с эстонским языком обучения или школы с языковым погружением, то летом мы должны проводить лагеря по изучению языку или языковому погружению, где они смогут найти новых друзей, а также более свободно овладеть эстонским языком, чтобы осенью им было легче", - сказала Каллас.
По словам эстонского премьера, на данный момент в образовательной информационной системе республики зарегистрировано 417 детей. Из них 217 пойдут учиться в школы с эстонским языком обучения, в то время как 123 ученика пойдут учиться в классы языкового погружения, в которых часть обучения ведется на эстонском, а часть на русском языке.
По данным ERR, всего с 27 февраля Эстония приняла 22 185 украинских беженцев.