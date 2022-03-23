Правительство Эстонии рассматривает создание языковых лагерей для украинских беженцев

"Поскольку подавляющее большинство детей пойдут в школы с эстонским языком обучения или школы с языковым погружением, то летом мы должны проводить лагеря по изучению языку или языковому погружению, где они смогут найти новых друзей, а также более свободно овладеть эстонским языком, чтобы осенью им было легче", - сказала Каллас.