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30 минут назад

Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

НАТО несет ответственность за то, чтобы военные действия не перешли за пределы Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его цитирует Reuters.

Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину. Он отметил, что НАТО не считает себя частью конфликта, однако призвал союзников удвоить свою финансовую помощь Киеву.

Внеочередной саммит НАТО в связи с ситуацией на Украине пройдет 24 марта. Сообщается, что перед членами альянса по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев Североатлантического альянса. По его утверждению, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческой миссии НАТО или войск других государств.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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