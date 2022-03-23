Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины

НАТО несет ответственность за то, чтобы военные действия не перешли за пределы Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его цитирует Reuters.

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Столтенберг в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину. Он отметил, что НАТО не считает себя частью конфликта, однако призвал союзников удвоить свою финансовую помощь Киеву.

Внеочередной саммит НАТО в связи с ситуацией на Украине пройдет 24 марта. Сообщается, что перед членами альянса по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.