Армения пожаловалась России на перекрытие газа в Карабахе

Армения обсуждает со своими международными партнерами, в том числе Россией, решение Азербайджана перекрыть газоснабжение в Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД иностранных дел республики Арарата Мирзояна.

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По его словам, жалобы на действия Баку в регионе являются зоной ответственности миротворцев. Ереван со своей стороны, как отметил министр, уже приложил все дипломатические усилия для разрешения этой проблемы.

Инцидент с прекращением подачи газа в несколько районов Карабаха произошел 22 марта, без снабжения остались около 120 тысяч человек. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвинил руководство Азербайджана в гуманитарном терроризме.