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35 минут назад

Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия

Lenta.ruLenta.ru

Потенциальная возможность применения Россией химического оружия представляет угрозу. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что это реальная угроза», — отметил глава государства в ответ на соответствующий вопрос.

Политик высказался перед тем, как отправиться на саммит НАТО, который пройдет 24 марта в Бельгии.

Ранее Байден отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе после того, как Москва призвала Вашингтон довести до конца его уничтожение. Он счел обвинения России в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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