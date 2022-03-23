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1 час назад

МИД Украины пообещал ответить на высылку Белоруссией украинских дипломатов

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Украина не оставит без должного ответа сокращение состава посольства в Минске и закрытие консульства Украины в Бресте, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Украина пообещала ответить на высылку Белоруссией дипломатов
Фото: president.gov.bypresident.gov.by

«Рассматриваем такие действия Белоруссии как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг к Украине. Украина не оставит действия Белоруссии без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно», — сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

23 марта Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что украинское консульство в Бресте будет закрыто. Также в белорусском МИД заявили, что число украинских дипломатов в Белоруссии будет сокращено до пяти.

В мире,Олег Николенко,
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