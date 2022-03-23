Поток беженцев из Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах

По данным министра, в Литве зарегистрировано около 19 тысяч беженцев с Украины. Каждый день в прибалтийскую республику прибывают еще одна-две тысячи человек, уточнила Билотайте. За размещение украинцев у себя дома гражданам Литвы правительство предложило платить от 50 до 150 евро в месяц.