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1 час назад

Поток беженцев из Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах

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Министерство внутренних дел Литвы приняло решение ввести досмотры прибывающих из Польши автобусов. О возрождении обязательных проверок на европейских границах передает ТАСС.

Поток беженцев из Украины вызвал возрождение досмотров на европейских границах
Фото: REUTERSREUTERS

«Принято решение о проверке автобусов, микроавтобусов, пересекающих литовско-польскую границу», — сообщила министр МВД республики Агне Билотайте.

Представитель власти пояснила, что меры вызваны ситуацией с потоком украинских беженцев. Билотайте добавила, что досмотры помогут предотвратить случаи торговли людьми.

По данным министра, в Литве зарегистрировано около 19 тысяч беженцев с Украины. Каждый день в прибалтийскую республику прибывают еще одна-две тысячи человек, уточнила Билотайте. За размещение украинцев у себя дома гражданам Литвы правительство предложило платить от 50 до 150 евро в месяц.

Тем временем в Германию прибыли около 240 тысяч граждан Украины. Число беженцев назвали в немецком МВД.

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