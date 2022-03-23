Из-за санкций против России Финляндия осталась без газет

«Проблема обусловлена дисбалансом спроса и предложения, длительной забастовкой работников завода UPM, выпускающего газетную бумагу, а также ситуацией вокруг Украины », – рассказал исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг.

Известно, что после начала специальной операции российских войск на Украине в Финляндию перестала завозится бумага, которая использовалась для печатной прессы.

Кроме этого, повлияла забастовка финских рабочих. По данным Интерфакса, стоимость бумаги поднялась до 670 евро за тонну. До введения санкций против России ее цена была на уровне 390 евро. Ранее «ФедералПресс» писал, что в России наблюдаются проблемы с офисной бумагой. Фото: Malina Petr / CTK / globallookpress.com