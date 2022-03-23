В Британии нашли дешевый способ согреться

Эксперт из Соединенного Королевства нашел дешевый способ согреться. Менеджер по обслуживанию жильцов в апартаментах Grainger's Gatehouse Лорен Томкинс посоветовала британцам отапливать дома духовкой, ее слова приводит Express.

Фото: ЖЖ ЖЖ

В целях экономии Томкинс призвала граждан выключать отопление во время готовки, прогревая помещение только с помощью духовки. Эксперт отметила, что этот вариант отлично подойдет тем, кто живет в доме с кухней открытого плана. Менеджер также рассказала о выгодном способе сушить белье. По ее словам, британцам стоит реже использовать сушильные машины летом и вместо этого оставлять постиранные вещи на свежем воздухе.

«Можете купить настенную сушилку, чтобы сэкономить не только деньги, но и место. С ней в вашем доме будет держаться приятный запах свежего белья», — заявила Томкинс.

В апреле в Соединенном Королевстве увеличится стоимость отопления домов. Это связано с повышением верхнего предела цен на электроэнергию на 54 процента. С первого числа максимальный счет за энергоснабжение жилья будет составлять 1900 фунтов стерлингов (2600 долларов) ежегодно.