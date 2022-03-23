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59 минут назад

Польша решила выслать 45 российских дипломатов

Елена Прошина

МИД Польши заподозрил в шпионаже 45 российских дипломатов и потребовал выслать их из страны. Об этом заявил пресс-секретарь министра Станислав Жарын.

Польша решила выслать 45 российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Агентство внутренней безопасности подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», - цитирует Жарына ТАСС.

В списке фигурируют сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают. По словам представителя МИД, деятельность этих лиц нарушает польские законы и противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом он не уточнил, возможна ли высылка российского посла.

По данным РИА Новости, посол России в Варшаве Сергей Андреев подтвердил информацию о намерении польских властей выслать дипломатов. По его словам, сотрудники дипведомства должны уехать в разные сроки, максимальный из них — пять дней.

Андреев назвал решение Варшавы не имеющим оснований. При этом он подчеркнул, что дипотношения с Польшей продолжаются.

Инцидент уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в случае высылки российских дипломатов из Польши, ответ России будет соответствующим.

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