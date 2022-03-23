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2 часа назад

В Барселоне таксисты устроили акцию протеста из-за роста цен на топливо

ТАССТАССиещё 2

Десятки водителей такси устроили в среду акцию протеста в Барселоне, начав медленное движение автоколонной. Об этом сообщила в Twitter местная профессиональная ассоциация.

В Барселоне таксисты устроили акцию протеста из-за роста цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рост цен на топливо оказывает давление на нашу повседневную деятельность. Нам нужны решения", - говорится в публикации. Таксисты планируют проехать от аэропорта каталонской столицы до регионального парламента. Их акцию также поддержали некоторые работники транспортного сектора, которые ранее начали бессрочную забастовку.

14 марта перевозчики грузов в Испании начали стачку. Ключевыми причинами стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников забастовки, условиями труда. С момента начала стачки были задержаны более 60 человек, передает агентство EFE.

Из-за затянувшейся забастовки постепенно стали проявляться последствия, выраженные в нехватке поставок, особенно свежих продуктов. Некоторые компании, работающие в Испании, также призвали к урегулированию ситуации как можно скорее, поскольку забастовка сказывается на их работе.

В четверг должна состояться новая встреча между представителями правительства и транспортного сектора.

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