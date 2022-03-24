В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
28 минут назад

Шольц прокомментировал заявления России о разработке биооружия на Украине

Lenta.ruLenta.ruиещё 5

Заявления российской стороны о разработках на Украине химического и биологического оружия не соответствуют действительности, заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ТАСС.

Шольц прокомментировал заявления России о разработке биооружия на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам политика, Москва постоянно говорит о том, что украинская сторона разрабатывает биологическое и химическое оружие. Он назвал эти данные «ложью». «Это все неправда и абсолютно не соответствует истине», — прокомментировал канцлер ФРГ.

6 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Минобороны России раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США. Во время проведения специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России (ВС РФ) проводят специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.

В мире,Олаф Шольц,Игорь Конашенков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Верховный суд,Минобороны России,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители