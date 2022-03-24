Шольц прокомментировал заявления России о разработке биооружия на Украине

Заявления российской стороны о разработках на Украине химического и биологического оружия не соответствуют действительности, заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров лидеров G7 канцлер Германии Олаф Шольц , пишет ТАСС .

По словам политика, Москва постоянно говорит о том, что украинская сторона разрабатывает биологическое и химическое оружие. Он назвал эти данные «ложью». «Это все неправда и абсолютно не соответствует истине», — прокомментировал канцлер ФРГ.