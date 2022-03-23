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38 минут назад

WSJ: мировое лидерство США оказалось под угрозой после антироссийских санкций

Слово и ДелоСлово и Дело

Антироссийские санкции показали всему миру, что у США есть огромный рычаг давления, который они могут использовать необдуманно. Такие действия оттолкнули ряд мировых лидеров и еще больше увеличили разрыв между Востоком и Западом, поставив преимущество США под угрозу. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, пишут РИА Новости.

Журналист считает, что американский истеблишмент упорно закрывает глаза на неприятие «незападными» странами подхода США к санкциям против России. Неготовность принять другую точку зрения может обернуться для США потерей звания мирового лидера. Как пишет Мид, к Китаю, который «сопротивляется попыткам Запада наказать Россию», уже присоединились ЮАР, Бразилия, Индия и Вьетнам. Последние две страны и вовсе были важными партнерами США в Индо-Тихоокеанском регионе. Многих глав государств может отпугивать тот факт, что не согласись они по какому-то пункту с Вашингтоном, сразу же станут «врагом».

«В то время как восторженные западные либералы приветствуют санкции против России, растущая готовность западных держав использовать глобальную экономическую систему как оружие приводит в ужас лидеров многих стран, считающих, что Запад и так слишком силен», – пишет Мид.

В Китае оценили вероятность исключения России из «большой двадцатки»

Обозреватель приходит к выводу, что в США нет такого человека или группы политических лидеров, которые могли бы вызывать доверие, и поэтому Соединенные Штаты рискуют потерять свое превосходство.

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