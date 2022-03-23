Япония: санкции против России вводим, но нефть и газ покупаем

В Токио довольно предсказуемо и даже, кажется, с некоторым облегчением отреагировали на объявление Москвы о прекращении переговоров с Японией о мирном договоре, которые, в сущности, давно не имели особого смысла и содержания. Решением России в ответ на активное присоединение Токио к санкциям против нее остановлены также японские безвизовые поездки на южную часть Курил и обсуждение вопроса о налаживании на островах совместной хозяйственной деятельности, где, на мой взгляд, также не было перспектив договоренности.

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Премьер-министр Фумио Кисида назвал все эти шаги Москвы недопустимыми и заявил, что его правительство не меняет своей позиции. Она, как известно, сводится к тому, чтобы подписать мирный договор с Россией на основе решения вопроса об островах, которое, по логике Токио, означает передачу ему южной зоны Курил. Перспективы достижения этой цели вряд ли имеются.

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Впрочем, ритуальный протест в связи с решением Москвы о прекращении переговоров был выражен во вторник послу РФ в Японии Михаилу Галузину. "Действия российской стороны являются совершенно неуместными, абсолютно неприемлемыми", — заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

Неудача экс-премьера Абэ

Нынешнее развитие событий ставит точку на достаточно длительном периоде маневров вокруг темы мирного договора, которые невероятно оживились после прихода на пост премьер-министра в 2012 году крайне амбициозного политика Синдзо Абэ. Он считал своей политической миссией решение вопроса об островах и, видимо, неверно истолковывал позицию Москвы, которая никогда не обещала территориальных уступок, хотя и признавала советско-японскую Совместную декларацию 1956 года, в которой СССР выражал готовность передать Токио 7% территории южной части Курил — но только после подписания мирного договора. Абэ, по данным печати, был готов на подобный вариант, хотя официально Япония требует все острова этого района. Он обещал решить вопрос на такой основе вначале в 2016 году, потом надеялся на 2018-й.

Неудачи вызывали раздражение в верхушке правящей Либерально-демократической партии Японии, а премьер, похоже, в конце концов и сам понял бесплодность своих расчетов, но открыто не отказывался от цели вплоть до своей отставки в 2020 году.

Тем не менее после ухода Абэ в Токио стали с нарастающей скоростью возвращаться к прежней жесткой позиции по островам. Заметнее всего это проявлялось на уровне терминов: при Абэ японское правительство отказалось практически от всей фразеологии в отношении островов, которая могла бы вызывать протесты в Москве.

Однако сейчас, при нынешнем главе правительства Кисиде, процесс отката в этой сфере завершен — официально возвращена чеканная формулировка времен холодной войны: "наши незаконно оккупированные исконные территории". Сам премьер Кисида некоторое время назад открыто заявил, что не видит сейчас перспектив для дальнейших переговоров о мирном договоре.

Бизнес и национальные интересы

На этом фоне Токио достаточно активно включился в общую линию США и других стран "Большой семерки" на оказание давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Токио ввел уже несколько пакетов санкций в отношении РФ: речь, в частности, идет об экспортных ограничениях, запрещающих поставку 300 наименований товаров и технологий. В список входят полупроводники, устройства для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, программное обеспечение и нефтеперерабатывающее оборудование. Такие ограничения действуют в отношении 49 компаний и организаций РФ, включая АО "Рособоронэкспорт", "Ростех", ФСБ и СВР.

Еще более чувствительным, конечно, стал уход японских компаний из России или приостановка их деятельности и экспортных поставок. Список внушителен — это и автомобильные гиганты Toyota Motor и Nissan Motor, и магазины одежды Uniqlo, и электротехнические компании. Впрочем, позиция Токио здесь не столь однозначна, как может показаться. Тот же премьер Кисида на днях заявил, что "считает невозможным сотрудничество с Россией, если речь идет просто о бизнесе". Однако, по его словам, от этого следует отделять те сферы деятельности, которые имеют отношение к национальным интересам Японии. Это в первую очередь нефть и сжиженный природный газ (СПГ).

Сахалинский вопрос

Японские компании, например, не намерены уходить из крайне выгодных для них проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", хотя их покидают западные нефтегазовые гиганты. Зависимость страны от России в энергетической сфере на первый взгляд не столь велика, как у стран Евросоюза. Импорт из РФ покрывает менее 4% японских потребностей в нефти и менее 9% — по СПГ. Однако эти ресурсы поступают по выгодным ценам на основе долгосрочных контрактов. Отказ от сахалинских проектов придется компенсировать покупкой энергоресурсов на свободном рынке с его невероятной дороговизной. Это неминуемо приведет к скачку внутренних цен на бензин и электроэнергию, чего правительство премьера Кисиды не может позволить накануне предстоящих этим летом крайне важных выборов в верхнюю палату парламента.