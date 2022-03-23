Обзор иноСМИ: что чувствует Болсонару к Путину и тайный страх Италии перед Россией

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«Энергетические битвы в Европе»

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Автор The American Conservative Чарли Питерс раскритиковал Европу за желание отказаться от атомных электростанций вопреки украинскому кризису. Он отметил, что на протяжении десятилетий западные страны переживают один и тот же цикл всякий раз, когда геополитические события приводят к росту цен на топливо: политики проводят срочные переговоры с лидерами ближневосточных стран, «призывая их налить больше черного золота в пустые чаши».

На фоне украинского кризиса премьер Британии Борис Джонсон побывал в Саудовской Аравии, а президент США Джо Байден «изо всех сил пытается дозвониться» саудитам. Иран освобождает некоторых западных политических заключенных после внезапного разрешения многолетних дипломатических споров. При этом в Берлине, где правительство отошло от тесных связей с Россией, законодатели все еще противятся варианту с ядерной энергией и панируют закрыть все АЭС к концу 2022 года, хотя «эта безумная позиция лишает их возможности торговаться за геополитическим столом». Питерс считает, что возрождение атомной промышленности должно стать центральным элементом западной стратегии энергетической независимости.

Помощь Москвы Италии и «необратимые последствия»

Газета Corriere Della Sera рассказала о «тайной встрече» россиян и итальянцев в марте 2020 года. Тогда в Италию прибыли самолеты с российскими военными и медиками, которые помогли дезицинфировать коронавирусные больницы.

Издание отмечает, что тогда же замглавы войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Сергей Кикоть встретился с итальянскими коллегами и предложил «продезинфицировать всю итальянскую территорию, включая государственные учреждения и все места, подверженные риску». Кикоть заявил, что «соглашение очень высокого уровня» между президентом Владимиром Путиным и итальянским правительством это допускает. Итальянцы отказались, заявив, что помощь требуется только в больницах и домах престарелых. После этого россияне провели в Ломбардии два месяца. Corriere Della Sera задалась вопросом, что еще предполагало «соглашение очень высокого уровня». Издание считает, что этот вопрос стал актуальным после того, как в МИД РФ пригрозили Италии «необратимыми последствиями», если страна присоединится к новому пакету санкций против РФ.

«Почему Бразилия выбирает Россию»

Американский портал The National Interest назвал одним из наиболее странных аспектов украинского кризиса поведение президента Бразилии Жаира Болсонару и его аргентинского коллеги Альберто Фернандеса. Оба лидера посетили Россию, где встретились с Владимиром Путиным незадолго до 24 февраля.

Эти визиты были направлены на укрепление политических и коммерческих связей, явная угроза боевых действий на Украине Болсонару и Фернандеса не интересовала, отмечает NI. Бразильский президент говорил, что его страна не принимает чью-либо сторону, но ему кажется, что «президент Путин - человек мира». Позже Болсонару заявил, что Украина «доверила комедианту судьбу нации». Он рассказал, что Бразилия не будет отказываться от закупки российских удобрений для своего огромного сельскохозяйственного сектора, который без них может понести серьезный вред. По версии NI, Болсанару чувствует близость с Путиным из-за «публичного образа мачо» и культурного консерватизма.

«О чем думает Китай, когда критикует расширение НАТО»

После начала украинского кризиса Пекин встал на сторону Москвы, обвинив Соединенные Штаты и их союзников по НАТО в том, что они провоцируют конфликт, позволяя своему блоку расширяться на восток. Как отмечает CNN, в первую очередь Китай волнует происходящее в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пекин сравнивает усиление НАТО в Восточной Европе с созданием новых западных альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью поддержать Тайвань. Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн заявил, что если позволить этому продолжаться беспрепятственно, ситуация «приведет к невообразимым последствиям и в конечном итоге подтолкнет регион к краю пропасти». CNN отмечает, что США имеют собственную протяженную границу в Тихом океане, Гавайи и Гуам. Политолог Дрю Томпсон отметил, что США начали создавать альянсы в регионе в ответ на стремительную модернизацию вооруженных сил Китая.

«Поток оружия» и новые санкции против России

Собеседники CNN в Белом доме и европейских правительствах заявили, что итогом визита президента США Джо Байдена в ЕС может стать усиление потока поставок оружия Украине: «Во-первых, они могут открыть кран посильнее. Оружие течет. Но кран можно открыть сильнее».