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1 час назад

Столица Казахстана оказалась отрезана от остальной территории страны

Lenta.ruLenta.ru

Столица Казахстана оказалась отрезана от внешнего мира из-за перекрытия сухопутных маршрутов для машин. Автомобильные дороги в Нур-Султан перекрыты, следует из данных «Казахавтодора».

Столица Казахстана оказалась отрезана от остальной территории страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщениям местных СМИ, вокруг казахской столицы из-за плохой погоды практически нулевая видимость. Метель и гололед прервали автомобильное сообщение еще утром 23 марта, а теперь большинство трасс перекрыто силами чрезвычайных служб.

Под удар стихии попал прежде всего столичный регион — Акмолинская область. Из него сейчас нельзя выехать в любом направлении. Дороги в Караганду, Павлодар, Кокшетау и Атбасар перекрыты.

Тем временем в Москве метеорологи предсказали смену солнечной погоды на преимущественно облачную к 25 марта. К выходным возможны осадки.

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