Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть

«Я слышал, что она не посещает множество мероприятий, в которых должна была участвовать, и отменяет их, потому что вынуждена передвигаться на инвалидном кресле, — утверждает Биггинс. — Она не хочет, чтобы ее в нем видели, потому что она очень гордая».