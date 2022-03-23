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1 час назад

Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть

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Королева Елизавета II скрывает, что пользуется инвалидным креслом. Такое утверждение, по сообщению издания Daily Express, сделал британский актер и телеведущий Кристофер Биггинс.

Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Фото: ЖЖЖЖ

Он считает, что королеве пришлось пересесть в инвалидное кресло из-за состояния здоровья. Она пытается это скрыть, поскольку помнит реакцию публики на инвалидное кресло своей сестры Маргарет и не хочет, чтобы к ней относились так же.

«Я слышал, что она не посещает множество мероприятий, в которых должна была участвовать, и отменяет их, потому что вынуждена передвигаться на инвалидном кресле, — утверждает Биггинс. — Она не хочет, чтобы ее в нем видели, потому что она очень гордая».

Биггинс выразил надежду, что Елизавета II сможет поучаствовать в торжествах по случаю 70-летия своего правления. Они назначены на 2 июня.

Ранее сообщалось, что Елизавета II уже шесть месяцев не выгуливает своих собак из-за слабого здоровья. Этим занимаются ее доверенные помощники.

В мире,Елизавета Королева,
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