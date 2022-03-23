Премьер Италии считает важным привлечь Китай к урегулированию кризиса на Украине

"В дипломатические усилия должны быть вовлечены и другие страны, в том числе Китай, который играет важную роль в геополитической динамике и глобальной безопасности. Важно, чтобы ЕС занимал единую позицию в сохранении открытым пространства для диалога с Пекином", - сказал Драги.