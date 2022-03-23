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34 минуты назад

Премьер Италии считает важным привлечь Китай к урегулированию кризиса на Украине

ТАССТАСС

Премьер-министр Италии Марио Драги считает необходимым привлечь Китай и другие страны к урегулированию кризиса на Украине. Трансляцию выступления главы правительства в среду в парламенте республики, вел телеканал Rai News 24.

Премьер Италии считает важным привлечь Китай к урегулированию кризиса на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В дипломатические усилия должны быть вовлечены и другие страны, в том числе Китай, который играет важную роль в геополитической динамике и глобальной безопасности. Важно, чтобы ЕС занимал единую позицию в сохранении открытым пространства для диалога с Пекином", - сказал Драги.

По оценке премьера, саммит ЕС - Китай, запланированный на 1 апреля, станет возможностью "подчеркнуть европейскую позицию". "Мы должны повторить, что призываем Пекин воздержаться от действий в поддержку Москвы", - сказал он.

В мире,Марио Драги,ЕС,
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