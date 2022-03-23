"НАТО не станет стороной войны, по этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США", - сказал он. Шольц добавил, что до сих пор удавалось не допустить прямого конфликта НАТО и России. "Так и должно оставаться", - добавил глава кабмина.