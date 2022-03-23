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39 минут назад

Шольц выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО

ТАССТАСС

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. НАТО не должна становиться стороной конфликта вокруг Украины, Германия выступает против бесполетной зоны над республикой. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

"Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или отправки миротворческих сил НАТО на Украину. Как бы ни было тяжело, мы не поддадимся этому", - заявил социал-демократ.

"НАТО не станет стороной войны, по этому поводу мы едины во мнении с европейскими союзниками и с США", - сказал он. Шольц добавил, что до сих пор удавалось не допустить прямого конфликта НАТО и России. "Так и должно оставаться", - добавил глава кабмина.

Одновременно с этим канцлер сказал, что Украина может полагаться на помощь Германии.

Шольц заявил об обратном эффекте санкций против РФ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

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