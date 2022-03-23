Немцев призвали экономить и пить воду из-под крана

В Германии на фоне роста цен на продукты питания составили памятку для граждан о том, как сэкономить деньги. Соответствующие рекомендации опубликовал журнал Focus.

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Издание призвало немцев вместо бутилированной воды пить воду из-под крана, которую при необходимости можно отфильтровать. Помимо этого, жителям посоветовали отдавать предпочтение сезонным продуктам и искать товары по скидкам и акциям. Focus пишет, что жителям стоит рассмотреть товары, принадлежащие торговым сетям, так как они чаще стоят дешевле.

За последние недели крупные сетевые магазины ФРГ, такие как Rewe, Aldi и Lidl, подняли цены на ряд товаров, в том числе на подсолнечное масло, молочные продукты, минеральную воду, кофе.