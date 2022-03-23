Суд в Токио отклонил иск к Ким Чен Ыну от пострадавших репатриантов из Японии в КНДР

Токийский окружной суд в среду отклонил иск группы бывших репатриантов из Японии в КНДР, в котором они требовали выплаты денежной компенсации за причиненный им ущерб от северокорейского руководства. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2018 году пять человек, в 1959-1984 гг. участвовавших в программе репатриации из Японии в КНДР, подали иск против КНДР и ее руководства в лице Ким Чен Ына. Одна из истцов - 79-летняя Эйко Кавасаки. Она является этнической кореянкой, родившейся в Японии. Ее отец был вывезен из Кореи в период японской оккупации. В 1960 году она покинула Японию и уехала в КНДР. В 2003 году она смогла сбежать обратно.

Разбирательства в суде шли несколько лет, в прошлом году северокорейский лидер даже был формально вызван в суд для участия в одном из заседаний. Тем не менее суд не удовлетворил требование истцов о выплате 500 млн иен ($4,1 млн) ущерба.