В Китае оценили вероятность исключения России из «большой двадцатки»

Россия является важной частью «большой двадцатки» (G20), ни один ее член не имеет права исключить другую страну. Об этом в среду, 23 марта, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, оценивая шансы Запада исключить РФ из Группы двадцати, передает РИА Новости.

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«G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — сказал он.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон изучает с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Он аргументировал это тем, что РФ больше не может вести как обычно бизнес в международных институтах и в международном сообществе.

15 марта министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предложил заменить Россию Польшей в Группе двадцати. Он пояснил, что вопрос о шансах на подобную замену появляется не только в польской, но и в международной дискуссии.