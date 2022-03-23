Захарова: США заставили японцев забыть, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

По ее словам, ни в учебниках, ни в музеях, "нигде не упоминается, что именно Вашингтон принял решение об их бомбардировках и их осуществил". Как обратила внимание дипломат, даже во время памятных мероприятий говорят только о жертвах, но никто не вспоминает, кем именно был нанесен удар и уж тем более не порицает США.