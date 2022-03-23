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38 минут назад

Захарова: США заставили японцев забыть, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

Российская ГазетаРоссийская Газета

"США сделали все для того, чтобы вымарать из памяти японцев тему нанесения Соединенными Штатами ядерного удара по их стране", - отметила Захарова.

Захарова: США заставили японцев забыть, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, ни в учебниках, ни в музеях, "нигде не упоминается, что именно Вашингтон принял решение об их бомбардировках и их осуществил". Как обратила внимание дипломат, даже во время памятных мероприятий говорят только о жертвах, но никто не вспоминает, кем именно был нанесен удар и уж тем более не порицает США.

По мнению Захаровой, если мэрам Хиросимы и Нагасаки удастся организовать поездку высоких американских представителей в регионы, которые пострадали от ядерных бомбардировок, а такая идея уже озвучивалась, это позволит "вернуть историческую память".

"Это важно - не стирать ее и не переписывать, а вернуться к истокам и напомнить тем, кто является потомками принимавших решение о нанесении ядерного удара, который на тот момент не имел стратегического значения для окончания Второй мировой войны, но был актом возмездия и наказания мирных гражданских людей", - указала дипломат.

Как обращают внимание историки, Япония капитулировала не в результате американских атомных бомб, а в итоге наступления СССР. США тогда признавали, что без СССР война продолжалась бы до 1946 года и множила бы число жертв.

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