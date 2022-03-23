Шольц заявил об обратном эффекте санкций против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС должен вводить санкции против России таким образом, чтобы обратный эффект от них был преодолимым. Об этом сообщает РИА Новости.
«Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять», - подчеркнул Шольц.
Он заявил, что многие страны ЕС зависят от импорта нефти, газа и угля, сильнее, чем Германия.
«И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», - сказал канцлер.
Введенные против России санкции Шольц назвал самыми жесткими в истории. Он подчеркнул, что они уже влияют на экономическое развитие России, а их последствия «будут еще более драматичными».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.
В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей.
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Штаты запретили весь импорт российской нефти. Байден отметил, что это решение скажется на потребителях в США и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.
По словам Байдена, Вашингтон с пониманием относится к тому, что ЕС не сможет присоединиться к этим санкциям. Он подчеркнул, что США «производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа и почти все европейские страны, вместе взятые».