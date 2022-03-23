Трусость и зависимость от США мешают президенту Украины Владимиру Зеленскому принять решение и о признании Крыма российским, и о признании независимости народных республик Донбасса. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За вхождение в состав России высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Донбасс и Крым - это трудная история для всех» и отметил, что Киев может начать переговоры с Россией по этим регионам после получения гарантий безопасности. Он также подчеркнул, что готов говорить о Крыме и Донбассе уже на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Однако, по мнению Михаила Шеремета, «разговаривать с Зеленским не о чем».

«Никаких поступательных действий и встречных шагов, которые бы остановили кровопролитие на Украине, с его стороны нет. Зеленский не принимает самостоятельные решения. Центр принятия решений находится в Вашингтоне. Трусость и зависимость - это те две причины, которые мешают Зеленскому самостоятельно принять ответственное политическое решение», - уверен он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».