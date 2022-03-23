СМИ: Украинские военные пытаются бежать из Мариуполя в женской одежде

Военные Украины пытаются покинуть окруженный российскими войсками Мариуполь, растворившись в потоке мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батальона сил ДНР майора Олега Кокарева.

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По его словам, в некоторых случаях украинские военные даже надевают женскую одежду.

«Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде», — заявил офицер.

По его словам, один из последних был задержан в шубе, платье и в женских туфлях.

«Клялся, что он мирный житель, что он здесь живет. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик», — отметил командир.

Отмечается, что бойцы ДНР допрашивают задержанных и отправляют в нужные инстанции.