В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Принц Уильям высказался о принце Гарри

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Во время визита в Белиз принц Уильям впервые за долгое время высказался о принце Гарри. Об этом пишет издание People.

Принц Уильям высказался о принце Гарри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уильям вспомнил о брате, когда вместе с супругой посещал деревню Хопкинс. Местные жители стали уговаривать его и Кейт Миддлтон потанцевать, и им пришлось согласиться.

Специальная представительница народа гарифуна Синтия Эллис-Топси сообщила принцу, что в 2012 году в Белиз приезжал Гарри.

«Я сказала Уильяму, что, когда принц Гарри был в Белизе, он танцевал, и его не приходилось упрашивать», — утверждает она. По ее словам, услышав о брате, Уильям засмеялся и сказал: «Гарри безразлично, как он выглядит со стороны».

С 19 марта принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон путешествуют по странам Карибского бассейна, формально возглавляемым королевой Елизаветой II. В течение семи дней они планировали посетить Белиз, Ямайку и Багамские острова. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано: «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители