Принц Уильям высказался о принце Гарри

Во время визита в Белиз принц Уильям впервые за долгое время высказался о принце Гарри. Об этом пишет издание People.

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Уильям вспомнил о брате, когда вместе с супругой посещал деревню Хопкинс. Местные жители стали уговаривать его и Кейт Миддлтон потанцевать, и им пришлось согласиться.

Специальная представительница народа гарифуна Синтия Эллис-Топси сообщила принцу, что в 2012 году в Белиз приезжал Гарри.

«Я сказала Уильяму, что, когда принц Гарри был в Белизе, он танцевал, и его не приходилось упрашивать», — утверждает она. По ее словам, услышав о брате, Уильям засмеялся и сказал: «Гарри безразлично, как он выглядит со стороны».

С 19 марта принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон путешествуют по странам Карибского бассейна, формально возглавляемым королевой Елизаветой II. В течение семи дней они планировали посетить Белиз, Ямайку и Багамские острова. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.