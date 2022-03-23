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57 минут назад

Турция отказалась идти на поводу у США в украинском вопросе

Елена Прошина

Турецкие власти не намерены идти на поводу Вашингтона или НАТО и отказываться от зенитных ракетных комплексов С-400 российского производства, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

Турция отказалась идти на поводу у США в украинском вопросе
Фото: ТАССТАСС

«Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем [сотрудничество с РФ]. Отказ от этого даже не обсуждается», — заявил он.

По словам политика, « Турция способна сама определять свою собственную политику и путь, так было всегда».

Демир отметил, что турецкая позиция заключается в том, чтобы обеспечить мир и прекратить конфликт на Украине.

«В текущей ситуации мы, наши лидеры, делаем все возможное, чтобы остановить кровопролитие и конфликт [на Украине] прекратился», — подчеркнул глава Управления.

Ранее американские власти предложили Анкаре передать на Украину системы ПВО С-400 российского производства, чтобы защитить небо над Украиной, не вводя там бесполетную зону.

В сентябре 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган объяснил покупку С-400 у России. Он заявил, что Турция не приобретала бы С-400, если бы Вашингтон продал турецкой стороне систему противоракетной обороны Patriot.

В мире,Исмаил Демир,НАТО,
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