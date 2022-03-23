Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США 74-летняя Хиллари Клинтон получила положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Mary Altaffer/AP Mary Altaffer/AP

"Итак, у меня положительный результат на COVID-19", - написала Клинтон в Twitter, добавив, что у нее легкие симптомы простуды, и она "чувствует себя хорошо".

Бывший кандидат в президенты от Демократической партии сказала, что тест ее мужа и бывшего президента США Билла Клинтона дал отрицательный результат, и он "находится на карантине до тех пор, пока наша семья не станет полностью здоровой".

"Я как никогда благодарна вакцинам за защиту от серьезных заболеваний... Пожалуйста, сделайте прививку или ревакцинацию, если вы еще этого не сделали", - заключила Клинтон.

Осенью прошлого года Билла Клинтона доставили в одно из медучреждений Калифорнии из-за заражения "инфекцией, не связанной с COVID-19".

Сообщалось, что причиной госпитализации бывшего главы Соединенных Штатов стало заражение крови. В конце октября он поправился и вернулся домой после госпитализации.